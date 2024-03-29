В Свердловской области простились с погибшей в теракте в «Крокусе». Фото

В Талице (Свердловская область) на прощание с Викторией Ладейщиковой, погибшей во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» пришли несколько десятков человек — родственники, друзья, сотрудники городской администрации и все неравнодушные.
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