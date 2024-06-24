Генсек ООН призвал приравнять рекламу бензина к пропаганде табака

Выступая перед аудиторией в Нью-Йорке в честь Всемирного дня окружающей среды, Антониу Гутерриш обрушился на нефтегазовую отрасль, обвинив сырьевые гиганты в «искажении правды, обмане общественности и сеянии сомнений».