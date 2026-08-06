Синдромом всесилия – родовая болезнь американской политической элиты

Отличительная черта мышления экс-помощника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, как и многих американских стратегов, это взгляд на внешнюю и военную политику США как нечто, не имеющее никаких ограничений Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta По представлениям Болтона, США могут не только ежегодно ввязываться в военные авантюры и вести одновременно две-три войны, но и одновременно враждовать и с Китаем, и с Россией, и с Ираном, и еще с половиной мира.