«Мэри Роуз» – корабль из глубины веков

Какие корабли пришли на смену средневековым коггам и каравеллам? А ведь они пришли, и очень быстро. Когда Колумб отправился в море на трёх своих кораблях, он оставался ещё в Средневековье, а вот вернулся назад в Испанию уже в… Новое время! И тут же все поняли, что для достижения новых земель нужны будут и другие корабли – большие по размерам, более мореходные и грузоподъёмные.