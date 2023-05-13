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«Мэри Роуз» – корабль из глубины веков

«Мэри Роуз» – корабль из глубины веков

Какие корабли пришли на смену средневековым коггам и каравеллам? А ведь они пришли, и очень быстро. Когда Колумб отправился в море на трёх своих кораблях, он оставался ещё в Средневековье, а вот вернулся назад в Испанию уже в… Новое время! И тут же все поняли, что для достижения новых земель нужны будут и другие корабли – большие по размерам, более мореходные и грузоподъёмные.

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