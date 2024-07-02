Воздействие летучих органических соединений связано с более высоким риском гиперактивного мочевого пузыря

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Frontiers in Public Health, высокое воздействие летучих органических соединений (ЛОС) независимо и положительно связано с риском гиперактивного мочевого пузыря (ГМП).
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