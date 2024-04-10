Аномальное похолодание ожидается в нескольких регионах РФ

Сразу несколько российских регионов окажутся на этой неделе во власти холода. Как рассказали в Гидрометцентре, с этого дня и до воскресенья, 14 апреля, на 7-12 градусов ниже нормы ожидается температура в Северо-Западном федеральном округе, в Ненецком автономном округе и Республике Карелия.