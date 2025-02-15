Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Галивец
    За такие шутки - на передовую! Там ребята быстро научат Родину любить. А родителям - штраф огроменный!В Петербурге за у...
  • Eduard
    Спектакль,это когда жулик из Квартала95 из себя "президента" корчит!Зеленский назвал ...
  • Eduard
    "Меняла"!Сальдо посоветова...

МВД РФ напомнило владельцам жилья о штрафе за отказ делать прописку мигрантам

Владельцам жилья грозит административная ответственность в виде штрафа в размере до 4 тысяч рублей за отказ от регистрации проживающих в их жилье иностранных граждан, передает ТАСС со ссылкой на Главное управление по вопросам миграции МВД РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх