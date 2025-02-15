МВД РФ напомнило владельцам жилья о штрафе за отказ делать прописку мигрантам

Владельцам жилья грозит административная ответственность в виде штрафа в размере до 4 тысяч рублей за отказ от регистрации проживающих в их жилье иностранных граждан, передает ТАСС со ссылкой на Главное управление по вопросам миграции МВД РФ.
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