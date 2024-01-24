Врач Портняга: если ребенок не ходил в детсад, то риск развития частых ОРИ выше

Дети дошкольного возраста подвергаются воздействию множества вирусов, бактерий и инфекций впервые. Это делает их уязвимыми для ОРИ, симптомами которых являются кашель, заложенность носа, насморк и повышение температуры.
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