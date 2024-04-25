Близнецам больше времени уделить близким людям, а Скорпионам превратить хобби в источник дохода: гороскоп на 26 апреля для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВ пятницу, 26 апреля 2024 года, утром рекомендуется снизить активность и даже уделить время для отдыха.