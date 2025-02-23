В Кремле готовят масштабные чистки: INSIDER-T рассказал, кого уберут в первую очередь

По информации от осведомлённого источника, в российских верхах ожидаются масштабные чистки. Ранее подобные изменения казались маловероятными, однако текущая международная обстановка предоставила Кремлю новые рычаги влияния.
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