Минск нашел повод вытянуть из Москвы еще немного денег Сергей Аксенов Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Материал комментируют: Валерий Меньщиков Дмитрий Журавлев Белоруссия поставила перед Россией вопрос о выплате компенсаций из-за ввода БелАЭС в эксплуатацию в более поздний срок, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко требует с «Росатома» плату за участие Белоруссии в СВО
Комментарии
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ВБ
Василий Блохин
А почему им должно быть стыдно,он не для себя старается,а для них .
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12 час.
Nikolay Slipchenko
О каких нарушениях сроков идет речь, когда АЭС строиться за российские деньги и русскими специалистами. Бацька чем старее, тем наглее.
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10 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Что-то не понятно , что именно требует Лукашенко ? Ответить РФ за сдвиги сроков по строительству . Послушайте , а ему -то какая разница . Система энергоснабжения Белоруссии запитана от ЕАЭС СССР , а ныне СНГ и застрахована от любых коллизий по части дефицита электроэнергии и по сниженным внутренним ценам . Мало того , что в планах у РФ строительство ещё одной АЭС . что вполне хватает на данный период развития промышленности страны Белоруссии . А ещё мы прекрасно знаем , что этот сдвиг сроков связан с развитием ВПК РФ в связи с СВО на украине . И никто иной кроме как Лукашенко не понимает как член ОДКБ и СНГ , что в первую очередь надо соблюдать -очередь при строительстве со сдвигом планов строительства и запуск АЭС или приоритет в строительстве заводов ВПК РФ . Всё-таки война на дворе . А как будет расплачиваться Лукашенко за защиту Белоруссии от наймитов при размещении наши подразделений в приграничной зоне и тем более постановкой на боевое дежурства ракетных комплексов стратегического назначения ? Россия ведь никому не обязана быть сторожем с берданкой и отгонять заблудших волков от врагов европейских .
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10 час.
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