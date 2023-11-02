Лукашенко требует с «Росатома» плату за участие Белоруссии в СВО

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Что-то не понятно , что именно требует Лукашенко ? Ответить РФ за сдвиги сроков по строительству . Послушайте , а ему -то какая разница . Система энергоснабжения Белоруссии запитана от ЕАЭС СССР , а ныне СНГ и застрахована от любых коллизий по части дефицита электроэнергии и по сниженным внутренним ценам . Мало того , что в планах у РФ строительство ещё одной АЭС . что вполне хватает на данный период развития промышленности страны Белоруссии . А ещё мы прекрасно знаем , что этот сдвиг сроков связан с развитием ВПК РФ в связи с СВО на украине . И никто иной кроме как Лукашенко не понимает как член ОДКБ и СНГ , что в первую очередь надо соблюдать -очередь при строительстве со сдвигом планов строительства и запуск АЭС или приоритет в строительстве заводов ВПК РФ . Всё-таки война на дворе . А как будет расплачиваться Лукашенко за защиту Белоруссии от наймитов при размещении наши подразделений в приграничной зоне и тем более постановкой на боевое дежурства ракетных комплексов стратегического назначения ? Россия ведь никому не обязана быть сторожем с берданкой и отгонять заблудших волков от врагов европейских .