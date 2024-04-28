Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 434 подписчика

Сербский боец, которому грозила депортация, поделился планами

Сербский боец, которому грозила депортация, поделился планами

Доброволец из Сербии Александр Йокич, воюющий в Донбассе с 2021-го, ждет, когда решатся все проблемы с документами — из-за отсутствия российского гражданства он, например, не может получить выплаты за ранения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх