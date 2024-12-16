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Легкий способ удалить пень при помощи автомобильного домкрата

Легкий способ удалить пень при помощи автомобильного домкрата

После спила дерева остается пенек, который при живом корне еще много лет дает поросль. Обычно, чтобы избавиться от него, нужно откопать его вместе с корнями, на что могут уйти несколько часов или даже дней.

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