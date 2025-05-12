В Сумской области уничтожена установка HIMARS, стрелявшая по Рыльску

ВСУ нанесли удар по гостинице в центре города.В Сумской области Украины наши ракетчики выследили и уничтожили установку американского производства "Хаймарс", которая нанесла удар по Рыльску в Курской области накануне.
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