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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

133 подписчика

«Реал», «Ман Сити», «Байер», «Боруссия» номинированы на награду клубу года в Европе от Globe Soccer Awards

Полный список номинантов выглядит следующим образом: «Арсенал» (Англия); «Аталанта» (Италия); «Барселона» (Испания); «Байер» (Германия); «Бавария» (Германия); «Боруссия Дортмунд» (Германия); «Брест» (Франция); «Жирона» (Испания); «Интер» (Италия); «Ливерпуль» (Англия); «Манчестер Сити» (Англия); «Монако» (Франция); «ПСЖ» (Франция); «Реал» (Испания) «Спортинг» (Португалия).

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