Бывшему замглавы охраны «Ростеха» дали девять лет за мошенничество

Девять лет тюрьмы присудил за мошенничество Сергею Куриляке, бывшему заместителю главы охранного предприятия «Сибер», охранявшему все предприятий «Ростеха», Кунцевский суд Москвы, сообщила 24 декабря пресс-служба ведомства.
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