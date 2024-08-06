В Липецкой области завершено расследование уголовного дела о хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере

Следователями следственной части Следственного управления УМВД России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела по обвинению двух бывших государственных налоговых инспекторов Липецкой области, а также их знакомой супружеской пары в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
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