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Закон, порядок, государство

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В Липецкой области завершено расследование уголовного дела о хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере

Следователями следственной части Следственного управления УМВД России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела по обвинению двух бывших государственных налоговых инспекторов Липецкой области, а также их знакомой супружеской пары в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

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