На стадионе имени В. С. Кузина в Малых Карелах стартовал зимний сезон

Любители лыжных гонок и активного отдыха оценили изменения, произошедшие на спортивном объекте.В этом году в рамках модернизации лыжного стадиона была реконструирована лыжероллерная трасса длиной 1,5 километра.
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