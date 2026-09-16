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Аргументы недели

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Максим Кононович: «ИИ не ускоряет студии, пока люди продолжают ждать друг друга»

Максим Кононович: «ИИ не ускоряет студии, пока люди продолжают ждать друг друга»

Рынок ИИ в разработке игр, по оценкам, вырастет с $2,4 до $5,75 млрд к 2029 году, а 36% разработчиков уже используют нейросети ежедневно (РБК Тренды).

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