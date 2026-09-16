Максим Кононович: «ИИ не ускоряет студии, пока люди продолжают ждать друг друга»

Рынок ИИ в разработке игр, по оценкам, вырастет с $2,4 до $5,75 млрд к 2029 году, а 36% разработчиков уже используют нейросети ежедневно (РБК Тренды).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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