Билл Гейтс назвал любимые книги и сериал в 2023 году

Билл Гейтс у наряженной елки подводит итоги года / © gatesnotes Гейтс особо отметил книгу американского ученого-онколога Сиддхартхи Мукерджи «Песнь клетки» (The Song of the Cell) — научно-популярный рассказ о биологии, теории эволюции и медицине.
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