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Жительница Курской области рассказала, как закрыла собой племянника от огня ВСУ

Жительница Курской области рассказала, как закрыла собой племянника от огня ВСУ

Жительница Суджанского района Наталья рассказала министру здравоохранения Михаилу Мурашко во время посещения больницы, как спасались при эвакуации из Суджи Курской области после нападения ВСУ.

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