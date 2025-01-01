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Шахматист Карякин назвал абсурдом двойную победу Непомнящего и Карлсена на ЧМ

Шахматист Карякин назвал абсурдом двойную победу Непомнящего и Карлсена на ЧМ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в своем Telegram-канале заявил, что у него остались странные впечатления после финала чемпионата мира по блицу, где победу разделили россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен.

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