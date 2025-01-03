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Джабаров о будущем Евросоюза: нужна смена русофобского руководства

Джабаров о будущем Евросоюза: нужна смена русофобского руководства

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что для изменений в европейской политике нужно сменить нынешнее русофобское руководство Евросоюза, призывая к приходу прагматичных политиков.

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