Госдума обратится в прокуратуру в связи с антироссийской акцией в Германии

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направит в Генпрокуратуру материалы об антироссийской акции в Берлине с участием неонацистов, заявил глава комиссии Василий Пискарев в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии