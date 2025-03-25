Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Госдума обратится в прокуратуру в связи с антироссийской акцией в Германии

Госдума обратится в прокуратуру в связи с антироссийской акцией в Германии

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направит в Генпрокуратуру материалы об антироссийской акции в Берлине с участием неонацистов, заявил глава комиссии Василий Пискарев в Telegram-канале.

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