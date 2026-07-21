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В Бундестаге выступили против прямого конфликта с Россией

В Бундестаге выступили против прямого конфликта с Россией

Немецкий политик и депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер заявил, что Германия не должна пренебрегать своими интересами ради Украины и вступать в прямую конфронтацию с Россией.

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