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Царьград

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В Нижегородской области Audi насмерть сбила пешехода

В Нижегородской области Audi насмерть сбила пешехода

Водитель Audi A4 не справился с управлением и сбил человека, шедшего по встречной стороне дороги; от полученных травм пешеход скончался на месте, а водителя и пассажира доставили в больницу.

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