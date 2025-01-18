"Золотые" пляжи Анапы сложно успеть восстановить до лета из-за дефицита песка.Об этом заявил РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории экологии Института океанологии имени Ширшова РАН Вячеслав Крыленко.
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