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Царьград

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Минобороны РФ поставило истребители Су-57 в новый облик

Минобороны РФ поставило истребители Су-57 в новый облик

Во вторник Министерство обороны РФ сообщило о поставках истребителей Су-57 с обновленным техническим обликом, расширяющим возможности выполнения задач.

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