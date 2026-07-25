⛽️ Новак: Работа по обеспечению Крыма и Севастополя топливом продолжается Ситуация с топливом на полуострове остается самой сложной, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.
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⛽️ Новак: Работа по обеспечению Крыма и Севастополя топливом продолжается Ситуация с топливом на полуострове остается самой сложной, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.