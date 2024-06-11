БПЛА «Русак» уничтожил в зоне спецоперации американский БТР стоимостью миллион долларов

Ликвидированный Stryker стоит в 1000 раз больше, чем российский дрон Российский разведывательно-ударный беспилотник «Русак» ликвидировал в зоне специальной военной операции БТР американского производства Stryker, который стоит в 1000 раз больше данного дрона - 1 миллион долларов, сообщил РИА Новости представитель предприятия-разработчика данного БПЛА - компании «Стратим».