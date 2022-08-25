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Ученые выяснили, что в результате недосыпа человек становится злым и жадным

Ученые выяснили, что в результате недосыпа человек становится злым и жадным

В результате проведенного исследования американские ученые из штата Калифорния пришли к выводу о том, что недостаточное количество сна может оказывать влияние на психологическое состояние человека, а именно побуждает его быть алчным и враждебным.

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