Ученые выяснили, что в результате недосыпа человек становится злым и жадным

В результате проведенного исследования американские ученые из штата Калифорния пришли к выводу о том, что недостаточное количество сна может оказывать влияние на психологическое состояние человека, а именно побуждает его быть алчным и враждебным.
В результате проведенного исследования американские ученые из штата Калифорния пришли к выводу о том, что недостаточное количество сна может оказывать влияние на психологическое состояние человека, а именно побуждает его быть алчным и враждебным.
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