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Царьград

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Карнаухов оценил влияние ареста команды "Рыбарь" на Россию

Карнаухов оценил влияние ареста команды "Рыбарь" на Россию

Задержание команды "Рыбарь" указывает на неэффективность западных договоренностей, сообщил политолог Сергей Карнаухов.

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