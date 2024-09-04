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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Бизнес предложил новую программу на замену льготному кредитованию МСП

«Опора России» предложила создать программу государственного льготного фондирования лизинговых программ, которая призвана стать новым механизмом поддержки малого и среднего бизнеса вместо программы льготного кредитования МСП, узнали «Ведомости».

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