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На Украине сообщили о необходимости сделать трудный выбор

На Украине сообщили о необходимости сделать трудный выбор

Украина стоит перед трудным выбором: заплатить всем сразу или исчезнуть с карты. На это в своем Telegram-канале указал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

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