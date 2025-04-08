На Украине сообщили о необходимости сделать трудный выбор

Украина стоит перед трудным выбором: заплатить всем сразу или исчезнуть с карты. На это в своем Telegram-канале указал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
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