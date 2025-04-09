Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о возможной подготовке Франции и Великобритании к военному присутствию в черноморских… Захарова предупредила о планах Парижа и Лондона ввести войска в Одессу .
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