Друг России Кедми из-за Курска раздолбал Армию Путина: "Это позор!"

А этот умный Кедмишка не берёт в счёт, что Россия воюет сама против всего НАТО? Без западной помощи жидохохлы не продержались бы и недели! Эксперт хренов!

То есть в Израиле не проводятся никакие развлекательные мероприятия? А как же какая-то дискотека или что там было, на которой убили и взяли в заложники евреев? Это во-первых. Во-вторых Израиль это маленькая страна и она вся сразу оказалась под огнем. А в России только примерно одна сотая часть.

ВМ

Владимир Минаков

Нападение на Израиль и было осуществлено во время этой свистопляски! Именно там собралось много народа из разных стран, на которых и было нападение... Одна сотая часть России... Это в тундре проживает один чел на сотню км, а в Курской области - на три порядка выше... И все они - граждане России, с молоком матери впитавшие, что Родина их защитит!!! Нельзя так было относиться к обороноспособности этой области - расследовать и раздавать "призы" будут потом - так воровать должно быть смерти подобно!!!