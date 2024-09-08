Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 888 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Минаков
    Нападение на Израиль и было осуществлено во время этой свистопляски! Именно там собралось много народа из разных стра...Друг России Кедми...
  • Александр Кутуев
    То есть в Израиле не проводятся никакие развлекательные мероприятия? А как же какая-то дискотека или что там было, на...Друг России Кедми...
  • Зоя Жук
    Не чиновники экзамены принимают, а преподаватели. И липовые отличники за взятки на их совести.Сотни тысяч кирги...

Друг России Кедми из-за Курска раздолбал Армию Путина: "Это позор!"

Друг России Кедми из-за Курска раздолбал Армию Путина: "Это позор!"

Бывший глава израильской спецслужбы «Натив», ныне известный российский пропагандист Яков Кедми прокомментировал наступление ВСУ в Курской области РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дед Панас
А этот умный Кедмишка не берёт в счёт, что Россия воюет сама против всего НАТО? Без западной помощи жидохохлы не продержались бы и недели! Эксперт хренов!
Ответить
39 мин.
АК
Александр Кутуев
То есть в Израиле не проводятся никакие развлекательные мероприятия? А как же какая-то дискотека или что там было, на которой убили и взяли в заложники евреев? Это во-первых. Во-вторых Израиль это маленькая страна и она вся сразу оказалась под огнем. А в России только примерно одна сотая часть.
Ответить
36 мин.
ВМ
Владимир Минаков
Нападение на Израиль и было осуществлено во время этой свистопляски! Именно там собралось много народа из разных стран, на которых и было нападение...  Одна сотая часть России... Это в тундре проживает один чел на сотню км, а в Курской области - на три порядка выше... И все они - граждане России, с молоком матери впитавшие, что Родина их защитит!!! Нельзя так было относиться к обороноспособности этой области - расследовать и раздавать &quot;призы&quot; будут потом - так воровать должно быть смерти подобно!!!
Ответить
20 мин.

Картина дня

наверх