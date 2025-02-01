Мужчина погиб на пожаре (18+)

В ночь с 31 января на 1 февраля в селе Орой произошел трагический инцидент. Пожарные расчеты из частей №12 МЧС России и №115 ГУ «Забайкалпожспас» выехали на вызов о возгорании в одноквартирном жилом доме, но при разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело мужчины 1966 года рождения.