О чашке кофе на завтрак лучше забыть: Врач строго предупредила любителей

Татьяна Жаровская предупредила, что у любителей кофе по утрам может наблюдаться увеличение размера талииВрач-диетолог Татьяна Жаровская считает неправильным отказываться от полноценного завтрака, отдавая предпочтение одной чашке кофе.
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