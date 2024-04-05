Российские вертолеты уничтожили опорник ВСУ на купянском направлении

Российская авиация уничтожила опорный пункт ВСУ на купянском направлении, передает Минобороны. Как сообщили военные, разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой Ми-35М и многоцелевого вертолет Ми-8 поразили опорный пункт и скопление живой силы противника.
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