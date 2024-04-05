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Российские вертолеты уничтожили опорник ВСУ на купянском направлении

Российские вертолеты уничтожили опорник ВСУ на купянском направлении

Российская авиация уничтожила опорный пункт ВСУ на купянском направлении, передает Минобороны. Как сообщили военные, разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой Ми-35М и многоцелевого вертолет Ми-8 поразили опорный пункт и скопление живой силы противника.

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