Звонок из регистратуры: телефонные мошенники придумали новую схему обмана граждан

Жительница Екатеринбурга потеряла 188 тысяч рублей после звонка от "работницы регистратуры".Жительница Екатеринбурга стала жертвой телефонных мошенников, которые в очередной раз придумали новую схему, как обмануть доверчивых граждан и забрать их средства.