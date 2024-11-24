Звонок из регистратуры: телефонные мошенники придумали новую схему обмана граждан

Жительница Екатеринбурга потеряла 188 тысяч рублей после звонка от "работницы регистратуры".Жительница Екатеринбурга стала жертвой телефонных мошенников, которые в очередной раз придумали новую схему, как обмануть доверчивых граждан и забрать их средства.
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