Мэттьюс забил 400 голов в НХЛ за 628 матчей, Овечкин – за 634, Гретцки – за 436

Нападающий «Торонто» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:0). Гол на 59-й минуте в третьем периоде в пустые ворота стал 32-м в этом сезоне и 400-м в лиге для американского форварда.