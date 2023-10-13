Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 853 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Антоньянц
    Имеем столкновение исламского фашизма с иудейским фашизмом. Каждая из воюющих сторон относится к противнику как к вре...Мир перевернулся:...
  • Роза Семиренко
    Максимку точно загребут и остальных мужиков (хотя какие они мужики?), только а.б., не попадает, слишком стара! Зато, ...Котел для релокантов
  • анатолий панов
    Пи.......ть не мешки ворочать.КНДР грозит нанес...

"Похоже Россия определилось со стороной", - Путин заявил, что Израиль занял часть палестинских земель

"Похоже Россия определилось со стороной", - Путин заявил, что Израиль занял часть палестинских земель

Politiki.net Не знаю друзья, поздравить нас всех, с тем, что РФ определилась со своей поддержкой, со стороной которую займет в Израильско-Палестинском конфликте, или оговориться, что скорее всего это лишь начало, проблем для нас.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх