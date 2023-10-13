"Похоже Россия определилось со стороной", - Путин заявил, что Израиль занял часть палестинских земель

Politiki.net Не знаю друзья, поздравить нас всех, с тем, что РФ определилась со своей поддержкой, со стороной которую займет в Израильско-Палестинском конфликте, или оговориться, что скорее всего это лишь начало, проблем для нас.
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