В «Спартаке» объяснили отсутствие Маркиньоса в заявке на матч с «Динамо»

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал отсутствие полузащитника Даниила Зорина и хавбека Маркиньоса в заявке на матч девятого тура Российской премьер-лиги с «Динамо».
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