В Тюменской области мигрантам начали все чаще отказывать в трудоустройстве

Работодатели в Тюменской области начали все чаще отказывать иностранным гражданам в трудоустройстве. Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, причина кроется в ужесточении миграционного законодательства.
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