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В Тюменской области мигрантам начали все чаще отказывать в трудоустройстве

В Тюменской области мигрантам начали все чаще отказывать в трудоустройстве

Работодатели в Тюменской области начали все чаще отказывать иностранным гражданам в трудоустройстве. Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, причина кроется в ужесточении миграционного законодательства.

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Комментарии
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Ч
Чак
Даже не верится что все получится.
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