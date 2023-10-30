Мать Бурковского продала квартиру и отправила деньги на его жизнь в США: «Его терзает ностальгия, он не предатель»

Мать актера Андрея Бурковского Людмила Ивановна не любит читать критику о поведении своего сына-актера, которого на данный момент многие перестали воспринимать как любимого актера и гордость нации, ведь тот быстро собрал сумки и уехал за рубеж.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии