Астраханцы назвали главную причину опоздания на работу

На работу, как на праздник, но не всегда и с задержкой. Аналитики популярного портала по поиску работы решили опросить астраханцев с целью выяснить, что на самом деле заставляет их нарушать свой рабочий график.
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