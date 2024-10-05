Тодоренко рассказала о своем состоянии после внезаного увольнения няни

Регина Тодоренко рассказала, что одна из двух ее нянь приняла внезапное решение уволится. Об этом сотрудница сообщила знаменитости в самый неподходящий момент – когда у нее было запланировано много рабочих съемок.
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