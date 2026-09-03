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Путин: контакты с Украиной по линии спецслужб продолжаются

Путин: контакты с Украиной по линии спецслужб продолжаются

Andrew Kravchenko/AP/TASS Контакты России с Украиной продолжаются прежде всего по линии спецслужб. Об этом 3 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

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