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Настя Каменских впала в депрессию и остановила карьеру из-за скандала с русским языком

Настя Каменских впала в депрессию и остановила карьеру из-за скандала с русским языком

Украинская певица Настя Каменских оказалась в эпицентре скандала, связанного с русским языком. Как сообщает Telegram-канал Mash, артистка впала в депрессию и приняла решение поставить карьеру на паузу.

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