Прогноз погоды в Крыму на вторник.• Симферополь: +4°, пасмурно• Севастополь: +7°, облачно• Ялта: +8°, малооблачно• Алушта: +9°, облачно• Евпатория: +6°, облачно• Саки: +6°, дождь• Бахчисарай: +5°, пасмурно• Джанкой: +8°, облачно• Судак: +7°, малооблачно• Феодосия: +8°, облачно.
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